Белорусский оппозиционер смог покинуть Украину
Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу. В ночь на 19 августа он прибыл в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми.
"Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что Цепкало не смог вылететь в Польшу из Киева рейсом польской авиакомпании LOT. Ему было сказано, что документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу.
Напомним, в ночь на 16 августа супругу Валерия Цепкало Веронику с двумя детьми пропустили через российскую границу в направлении Украины.
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