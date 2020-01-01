Белорусский оппозиционер смог покинуть Украину

Валерий Цепкало уже находится в Варшаве вместе с женой и детьми. Он может направиться в Вильнюс.

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Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу. В ночь на 19 августа он прибыл в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми.

"Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Цепкало не смог вылететь в Польшу из Киева рейсом польской авиакомпании LOT. Ему было сказано, что документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу.

Напомним, в ночь на 16 августа супругу Валерия Цепкало Веронику с двумя детьми пропустили через российскую границу в направлении Украины.

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