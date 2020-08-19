Женщина нашла скелет в комнате исчезнувшего брата

Японка решила убрать в комнате пропавшего пять лет назад брата и, вероятно, нашла его останки.

Жительница Японии нашла человеческий скелет в комнате исчезнувшего пять лет назад брата. Об этом сообщает SoraNews24.

Японец Сумио Суэнага исчез в 2015 году в возрасте 66 лет. Семья мужчина не обращалась в полицию до 2016 года, надеясь, что он вернется. Позже мужчину начали искать, но поиски не дали результата.

Только летом 2020 года сестра пропавшего Суэнага решила убрать в его комнате. Там женщина обнаружила человеческий скелет. Полиция, прибывшая на место, подтвердила, что останки принадлежат человеку. Их отправили на экспертизу.

Предположительно скелет принадлежит именно Суэнаге. По делу ведется расследование.

Ранее сообщалось, что спортсменка умерла, выпив алкоголь без закуски. Также Корреспондент писал о том, что "ожившего" пациента отказались выпускать из морга.

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