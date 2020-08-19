Военные закрыли границы Мали и ввели комендантский час

Свергнувшие власти Мали военные образовали национальный комитет спасения народа, который приказал закрыть все внешние границы страны и ввел комендантский час ночью. Об этом в среду, 19 августа, заявил замначальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге, сообщает ВВС .

"С 19 августа текущего года все воздушные и наземные границы закрыты до дальнейшего уведомления. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00 до дальнейшего уведомления", - заявил представитель комитета.

Ваге также пригласил все оппозиционные группы Мали, призывавшие к реформам, вступить в переговорный процесс, который должен привести к новым выборам.

Как пишет Vanguard, ранее Ваге заявил, что "в разумные сроки" в стране будут проведены выборы. Лидеры мятежников также заявили, что обязуются следовать всем международным соглашениям.