Военные закрыли границы Мали и ввели комендантский час
Свергнувшие власти Мали военные образовали национальный комитет спасения народа, который приказал закрыть все внешние границы страны и ввел комендантский час ночью. Об этом в среду, 19 августа, заявил замначальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге, сообщает ВВС.
"С 19 августа текущего года все воздушные и наземные границы закрыты до дальнейшего уведомления. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00 до дальнейшего уведомления", - заявил представитель комитета.
Ваге также пригласил все оппозиционные группы Мали, призывавшие к реформам, вступить в переговорный процесс, который должен привести к новым выборам.
Как пишет Vanguard, ранее Ваге заявил, что "в разумные сроки" в стране будут проведены выборы.
Лидеры мятежников также заявили, что обязуются следовать всем международным соглашениям.
Напомним, накануне в Мали начался военный мятеж, взбунтовались армейские части в пригороде столицы страны Бамако. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял решение уйти в отставку, также сложили полномочия правительство и парламент страны.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил происходящее в Мали и призвал военных незамедлительно освободить президента страны Кейта.
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