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Военные закрыли границы Мали и ввели комендантский час

Комментариев: 2
Военные свергли власть в Мали, образовали национальный комитет спасения народа и обещают провести выборы.
Военные закрыли границы Мали и ввели комендантский час

Свергнувшие власти Мали военные образовали национальный комитет спасения народа, который приказал закрыть все внешние границы страны и ввел комендантский час ночью. Об этом в среду, 19 августа, заявил замначальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге, сообщает ВВС.

"С 19 августа текущего года все воздушные и наземные границы закрыты до дальнейшего уведомления. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00 до дальнейшего уведомления", - заявил представитель комитета.

Ваге также пригласил все оппозиционные группы Мали, призывавшие к реформам, вступить в переговорный процесс, который должен привести к новым выборам.

Как пишет Vanguard, ранее Ваге заявил, что "в разумные сроки" в стране будут проведены выборы.

Лидеры мятежников также заявили, что обязуются следовать всем международным соглашениям.

Напомним, накануне в Мали начался военный мятеж, взбунтовались армейские части в пригороде столицы страны Бамако. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял решение уйти в отставку, также сложили полномочия правительство и парламент страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил происходящее в Мали и призвал военных незамедлительно освободить президента страны Кейта.

 

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Теги: Африка, мятеж, путч, Мали, мятежники Мали, ситуация в Мали мятеж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    19.08.2020, 12:27
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Надо экстренно создать комитет по обмену опытом между Мали и Беларусь. В Белорусь тоже такое надо.
T-REX2    19.08.2020, 12:16
Оценка:  -24
T-REX2
Очередные спасатели.Чьих будете?
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