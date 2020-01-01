Лукашенко о протестующих у заводов: Как гестапо

Лукашенко заявил о массовых угрозах семьям военных, милиции, спецслужб, госслужащих, работников СМИ, а также работникам предприятий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 19 августа, провел заседание Совета безопасности, на котором заявил об угрозах в отношении ряда категорий граждан, в том числе продолжающим работать сотрудникам предприятий, сообщает БелТА.

"Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится", - сказал он.

Основными угрозами, которые вызывают беспокойство, он назвал угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, госслужащих, работников СМИ. "Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - отметил Лукашенко.

"Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, сегодня утром ОМОН разогнал группу протестующих из-под Минского тракторного завода.

В последние дни протестные акции стали менее численными. Также меньше сообщают о забастовках. По данным СМИ, работники предприятий жалуются на угрозы со стороны руководства.

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