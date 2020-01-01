Польша отреагировала на приведение армии Беларуси в боеготовность

Александр Лукашенко разыгрывает психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог, считают в МИД Польши.

Размещение боевых частей армии Беларуси на западной границе и привидение их в полную боевую готовность – это внутренняя "психологическая игра" президента страны Александра Лукашенко. Об этом сказал замглавы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио в среду, 19 августа.

По его словам, Польша "внимательно анализирует и следит за всеми этими движениями". Пшидач считает, что "никакой угрозы с этой перспективы для безопасности Польши нет".

"В Беларуси президент Лукашенко разыгрывает определенного рода психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог, в связи с чем общество должно сплотиться вокруг единственно приемлемой власти, которой является власть самого Лукашенко", – заявил Пшидач.

Он также выразил уверенность, что "Россия не заинтересована в открытии новых фронтов".

Накануне стало известно, что Лукашенко привел в боеготовность армию на границе с ЕС. По его словам, появились заявления представителей западных государств, подтверждающие вероятность открытого военного вторжения в Беларусь.

Напомним, еще перед выборами Лукашенко заявил о возможном применении армии в Беларуси. Тогда он заявил, что в стране маловато "майданутых", но их подтянут со стороны.

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