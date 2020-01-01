Раненный в Бресте протестующий скончался в больнице - СМИ

Мужчина получил огнестрельное ранение в голову еще 11 августа, но все это время за его жизнь боролись медики.

Геннадий Шутов, которого 11 августа ранили белорусские силовики, скончался в военном госпитале Минска. Об этом заявили родственники мужчины, передает TUT.BY в среду, 19 августа.

Шутов получил огнестрельное ранение в голову во время протестов в районе Московской администрации Бреста. Семья мужчины заявила, что общалась с очевидцами - те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал, а просто шел. При этом выстрел, который он получил, был, как считают свидетели инцидента, сделан с крыши здания.

Затем родственники Шутова двое суток не могли его найти. Как оказалось, его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила говорила, что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза".

Геннадий Шутов скончался в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.

В МВД подтвердили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. Милиция также подтвердила, что был раненый, но неизвестно, имели ли они ввиду Геннадия Шутова.

Напомним, что первой жертвой белорусских силовиков стал активист Александр Тарайковский. Он погиб в Минске 10 августа. С ним попрощались в субботу, 15 августа.

Также сообщалось, что в Минске погиб 19-летний демонстрант. Пешеход угодил под колеса Renault и со временем скончался. Ему было 19 лет, полиция открыла дело.

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