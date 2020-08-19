Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов

Лукашенко советует мировым лидерам разобраться со своими проблемами перед тем, как обсуждать Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил страны Запада в финансировании протестных акций в стране. Такое заявление он сделал в среду, 19 августа, на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.

Также он прокомментировал заседание лидеров стран ЕС по Беларуси, намеченное на сегодня.

"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы", - сказал Лукашенко.

"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе главы МИД стран ЕС провели конференцию по ситуацию в Беларуси, по итогам которой анонсировали введение персональных санкций против ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси.

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