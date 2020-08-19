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Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов

Комментариев: 3
Лукашенко советует мировым лидерам разобраться со своими проблемами перед тем, как обсуждать Беларусь.
Лукашенко уверен, что протесты финансируют западные страны
Лукашенко уверен, что протесты финансируют западные страны
tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил страны Запада в финансировании протестных акций в стране. Такое заявление он сделал в среду, 19 августа, на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.

Также он прокомментировал заседание лидеров стран ЕС по Беларуси, намеченное на сегодня.

"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы", - сказал Лукашенко.

"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе главы МИД стран ЕС провели конференцию по ситуацию в Беларуси, по итогам которой анонсировали введение персональных санкций против ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси.

 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты, Запад, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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don002    19.08.2020, 14:45
Оценка:  -22
don002
митингующим платит домохозяйка из своих сбережений. А в евро, потому что так надежнее хранить деньги
ФaйныйДрузяка    19.08.2020, 13:35
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Бацька,не позволяй проплаченым майданутым приматам уничтожать страну!
Путин-Xyйло    19.08.2020, 14:00
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Коленька, ты что ли
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