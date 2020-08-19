Лукашенко: Уже в Гродно вывешивают польские флаги

За рубежом уже "точат шашки", но Беларусь даст жесткий отпор, обещает Лукашенко. Также он отрицает присутствие иностранных военных в стране.

Власти Беларуси есть на кого опереться и они не дрогнут, говорит Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что действующей власти есть на кого опереться. Об этом он сказал в среду, 19 августа, на заседании Совета безопасности, пишет БелТА.

Государственной информагентство сообщает, что накануне в стране прошли митинги, в которых якобы участвовали около ста тысяч человек. Накануне такие митинги действительно состоялись в Могилеве и Гомеле, но людей на них было в разы меньше. О митингах в других городах не сообщалось.

"Мы абсолютно не одни... Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - сказал Лукашенко.

"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил он.

Также он заявил, что на территории Беларуси нет иностранных военных.

"Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются... Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, Лукашенко считает, что протесты в Беларуси финансируют страны Запада.

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