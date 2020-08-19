Лавров назвал выборы в Беларуси "не идеальными"

"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр.

По его словам, происходящее в Белоруссии весьма тревожит Россию. "Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными", - говорит Лавров.

Также он прокомментировал заявления в ЕС, в частности стран Балтии.

"Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира... Никто не скрывает, что речь идет о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Последний пример, разумеется, это Украина", - говорит глава МИД РФ.

Лавров выразил надежду, что Беларусь сможет самостоятельно разобраться в своих внутриполитических делах и не пойдет на поводу у сторонников деструктивной логики "вы или с Россией, или с Европой".

Как сообщалось, Лукашенко считает, что протесты в Беларуси финансируют страны Запада. Он советует мировым лидерам сперва навести порядок у себя, а потом смотреть на Беларусь.