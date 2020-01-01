Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Беларуси
Правительство Латвии не считает возможным признать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси. Об этом сказал глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, сообщает информагентство LETA в среду, 19 августа.
По его словам, Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов.
"Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", – сказал Ринкевич.
Он также выразил озабоченность тем, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать проблему Беларуси с Россией, а не с Минском.
"Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Беларуси сосредоточено в самой Беларуси, а не где-либо еще", – считает Ринкевич.
По его мнению, быстрого решения проблем Беларуси найти не удастся, а никакого внешнего решения быть не может, поскольку "лишь белорусское общество способно его выработать".
Ранее в среду стало известно, что Светлана Тихановская записала видеообращение к лидерам Евросоюза, в котором попросила их не признавать итоги выборов в Беларуси.
В свою очередь лидеры Евросоюза сегодня проводят экстренный саммит по Беларуси. Он идет в закрытом режиме и в формате видеоконференции.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet