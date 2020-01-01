Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Беларуси

Светлана Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов, считает Эдгар Ринкевич.

Правительство Латвии не считает возможным признать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси. Об этом сказал глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, сообщает информагентство LETA в среду, 19 августа.

По его словам, Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов.

"Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", – сказал Ринкевич.

Он также выразил озабоченность тем, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать проблему Беларуси с Россией, а не с Минском.

"Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Беларуси сосредоточено в самой Беларуси, а не где-либо еще", – считает Ринкевич.

По его мнению, быстрого решения проблем Беларуси найти не удастся, а никакого внешнего решения быть не может, поскольку "лишь белорусское общество способно его выработать".

Ранее в среду стало известно, что Светлана Тихановская записала видеообращение к лидерам Евросоюза, в котором попросила их не признавать итоги выборов в Беларуси.

В свою очередь лидеры Евросоюза сегодня проводят экстренный саммит по Беларуси. Он идет в закрытом режиме и в формате видеоконференции.

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