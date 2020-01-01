Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Беларуси

Комментариев: 0
Светлана Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов, считает Эдгар Ринкевич.
Светлана Тихановская сейчас находится в Литве
Светлана Тихановская сейчас находится в Литве

Правительство Латвии не считает возможным признать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси. Об этом сказал глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, сообщает информагентство LETA в среду, 19 августа.

По его словам, Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов.

"Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", – сказал Ринкевич.

Он также выразил озабоченность тем, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать проблему Беларуси с Россией, а не с Минском.

"Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Беларуси сосредоточено в самой Беларуси, а не где-либо еще", – считает Ринкевич.

По его мнению, быстрого решения проблем Беларуси найти не удастся, а никакого внешнего решения быть не может, поскольку "лишь белорусское общество способно его выработать".

Ранее в среду стало известно, что Светлана Тихановская записала видеообращение к лидерам Евросоюза, в котором попросила их не признавать итоги выборов в Беларуси.

В свою очередь лидеры Евросоюза сегодня проводят экстренный саммит по Беларуси. Он идет в закрытом режиме и в формате видеоконференции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, президент, Латвия, МИД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь