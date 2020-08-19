В ситуацию в Беларуси вмешиваются извне – Кремль

То, что происходит сейчас в Беларуси – внутреннее дело этой страны, отметил Дмитрий Песков.

Происходят попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси извне и сейчас они продолжаются, что недопустимо. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 19 августа.

"В нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Считаем такое вмешательство недопустимым", – сказал Песков.

По его словам, потребности в оказании Россией помощи Беларуси по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас нет. Он подчеркнул, что и в Договоре о коллективной безопасности, и в договоре о Союзном государстве "действительно ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен".

"Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет", – сказал Песков.

Он призвал сделать все возможное для сохранения ситуации в Беларуси в рамках правового поля и налаживания необходимого диалога внутри страны.

"Беларусь – это наше союзное государство, братская нам страна, и белорусы – братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как ко внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", – заявил Песков.

Напомним, 18 августа президент РФ Владимир Путин трижды за день говорил с ЕС о Беларуси, а потом рассказал об итогах переговоров Александру Лукашенко.

По словам самого Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

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