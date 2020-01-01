В Беларуси координационный совет отверг угрозы со стороны Лукашенко

В совете говорят, что угрозы, скорее всего, носят вербальный характер и являются попыткой запугать, поэтому совет продолжает работу.

В Беларуси координационный совет продолжит работу вопреки угрозам со стороны президента Александра Лукашенко. Об этом заявил официальный представитель совета Антон Родненков, передает Интерфакс-Украина в среду, 19 августа.

"Эти угрозы, скорее, носят вербальный характер. Это попытка запугать общество. Однако мы всерьез это не воспринимаем и продолжаем работу в обычном режиме. Запланированное на сегодня первое заседание состоится", - сказал Родненков.

Родненков добавил, что в совете не видят предпосылок для преследований членов организации.

"Мы видим, что государство, власти готовы действовать брутально и с нарушением законов. Не исключаем, что могут и на такие меры (задержания членов совета) пойти. Все члены совета отдают себе в этом отчет. Однако предпосылок для преследований мы не видим. Координационный совет - это неполитический общественный орган. Это не та структура, которая хочет получить власть", - продолжил Родненков.

Наконец, он напомнил, что совет не является политической партией.

"Этот орган ставит своей целью поиск общественного консенсуса. Без диалога, без построения консенсуса в обществе из сложившегося кризиса не выйти", - подчеркнул Родненков.

Ранее Лукашенко назвал оппозицию "черной сотней" и сказал, что они уже делят портфели. В стране нет столько портфелей, сколько уже выстроились оппозиционеров за ними, говорит Лукашенко. Обещает обеспечить метлами.

Перед этим Лукашенко заявил, что создание белорусской оппозицией координационного совета – это попытка захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

Оппозиционеры ответили, что координационный совет не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти.

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