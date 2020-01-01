В Беларуси рассказали о согласованных действиях Лукашенко и Путина

Президент Беларуси попросил российского лидера передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела его страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас координирует свои действия с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Союзного государства и ОДКБ. Об этом сказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает ТАСС в среду, 19 августа.

"Сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров. Это и Союзное государство, и ОДКБ", – сказала она.

Эйсмонт также напомнила, что в последние дни между лидерами стран состоялось несколько телефонных звонков.

Так, Лукашенко попросил Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. По ее словам, белорусский президент на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.

"Каким может быть от него (разговора – ред.) эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", – сказала Эйсмонт.

Напомним, 18 августа Путин трижды за день говорил с лидерами ЕС о Беларуси, в том числе и с Меркель, а потом рассказал об итогах переговоров Александру Лукашенко.

По словам самого Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

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