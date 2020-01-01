Норвегия выслала дипломата РФ из-за шпионского скандала

Россиянин совершил действия, несовместимые с его ролью и дипломатическим статусом, считают в МИД Норвегии.

В МИД Норвегии решили не раскрывать имя депортированного россиянина Норвегия

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о решении выслать российского дипломата после встречи с завербованным норвежским гражданином. Об этом сообщает NRK со ссылкой на МИД Норвегии.

Дипломаты решили не раскрывать имя депортированного россиянина. Но известно, что он работал в торговом отделе посольства России.

"Он совершил действия, несовместимые с его ролью и дипломатическим статусом", – заявил представитель МИД Норвегии.

По данным NRK, посольство России было проинформировано об объявлении своего сотрудника персоной нон грата во вторник днем, 18 августа. Ему дали 72 часа, чтобы покинуть Норвегию.

В России отреагируют по принципу взаимности на решение Осло о высылке российского дипломата, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Не сомневаюсь, что в этом случае, как и всегда, российской стороной будет четко выдержан принцип взаимности", – сказал Косачев в комментарии Интерфаксу.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Норвегии задержали мужчину по подозрению в передаче сведений иностранной разведке. Он был арестован во время встречи с российским дипломатом в Осло.

Выходец из Индии, гражданин Норвегии Харшарн Сингх Татгар на допросе подтвердил, что передавал информацию российскому дипломату и получал от него деньги. Его обвинили в разглашении государственной тайны и взяли под стражу на четыре недели.

Подозреваемый с 2012 года работает в компании по сертификации судов DNVGL(DetNorskeVeritas). Там заявили, что Харшарн Сингх Татгар работал в сфере 3D-печати и он не имел доступа к секретным данным.

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