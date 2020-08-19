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В ЕС заявили о нелегитимности Лукашенко - СМИ

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Лидеры стран ЕС проводят экстренное заседание по событиям в Беларуси. Итоги выборов Брюссель не признал.
Лукашенко советует странм Запада не вмешиваться в дела Беларуси
Лукашенко советует странм Запада не вмешиваться в дела Беларуси
Reuters (архивное фото)

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием ЕС по Беларуси в среду, 19 августа, заявил, что у Александра Лукашенко "не хватает демократической легитимности", сообщает агентство Reuters.

Также Боррель заявил, что лидеры ЕС на саммите намерены "осудить и не признать режим Лукашенко".

В свою очередь, президент Европарламент Давид Сассоли призвал безотлагательно ввести санкций в отношении белорусских чиновников, причастных к силовому подавлению протестов, пишет Европравда.

"Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы", - сказала Сассоли.

"Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", - добавил он.

По данным СМИ, лидеры ЕС сегодня не будут принимать решение о санкциях, но призовут к диалогу, уважению к суверенитету страны, освобождению арестованных и поддержке мирных демонстрантов.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси финансируют страны Запада. Он посоветовал мировым лидерам сперва навести порядок у себя, а потом смотреть на Беларусь.

 

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Теги: ЕС, Выборы, Беларусь, Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    19.08.2020, 17:18
Оценка:  0
БРОКЕР_666
пора ему на ростов паковать чемоданы в гости к нашему завгару-шапкокраду
ВасяизИваново    19.08.2020, 17:46
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Заипеся пыль глотать, хрен вам лысый (русофобской нечисти) на рыло.
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