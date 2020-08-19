В ЕС заявили о нелегитимности Лукашенко - СМИ

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием ЕС по Беларуси в среду, 19 августа, заявил, что у Александра Лукашенко "не хватает демократической легитимности", сообщает агентство Reuters .

Также Боррель заявил, что лидеры ЕС на саммите намерены "осудить и не признать режим Лукашенко".

В свою очередь, президент Европарламент Давид Сассоли призвал безотлагательно ввести санкций в отношении белорусских чиновников, причастных к силовому подавлению протестов, пишет Европравда.

"Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы", - сказала Сассоли.

"Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", - добавил он.

По данным СМИ, лидеры ЕС сегодня не будут принимать решение о санкциях, но призовут к диалогу, уважению к суверенитету страны, освобождению арестованных и поддержке мирных демонстрантов.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси финансируют страны Запада. Он посоветовал мировым лидерам сперва навести порядок у себя, а потом смотреть на Беларусь.