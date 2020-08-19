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Космонавт с МКС заснял НЛО

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Находящемуся на МКС космонавту удалось заснять пять странных объектов, которые летели параллельно и на одинаковом расстоянии.

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на Международной космической станции (МКС), снимал Полярное сияние. Однако ему удалось запечатлеть над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов. Соответствующее видео космонавт опубликовал в своем Twitter.

"Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полета между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние...", - написал в соцсети Вагнер.

Он добавил, что объекты пролетели параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

По словам космонавта, снимки были сделаны один раз в секунду, а затем собраны в видеоролик в режиме timelapse - 25 кадров в секунду. Объекты появляются на 9-12 секундах, а реальное время их наблюдения составляет 52 секунды.

Информацию о заснятых объектах Иван Вагнер передаст руководству Роскосмоса и в Институт космических исследований Российской академии наук.

В комментариях подписчики предположили, что "НЛО" – это дело рук Илона Маска. Объекты могут быть спутниками его системы глобального интернета Starlink.

Напомним, что в Пентагоне составляют каталог НЛО.

Как сообщалось ранее, в Японии сняли на видео полет НЛО.
 

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Теги: космос, МКС, НЛО, видео, космонавт
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Источник: korrespondent.net

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