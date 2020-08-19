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НАТО возобновило уничтожение устаревших боеприпасов в Украине

Комментариев: 1
Ожидается, что до конца 2020 года будет безопасно уничтожено еще 1,5 тыс. тонн непригодных к использованию боеприпасов.
В начале года утилизация была прекращена из-за эпидемии COVID-19
В начале года утилизация была прекращена из-за эпидемии COVID-19
bezformata.com
 
НАТО возобновило финансирование работ по утилизации непригодных боеприпасов в Украине из специального трастового фонда НАТО. Об этом в среду, 19 августа, сообщило НАТО.
 
 
В начале года утилизация была прекращена из-за эпидемии COVID-19. Теперь введены специальные процедуры, обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и безопасных условий труда.
 
Ожидается, что до конца 2020 года будет безопасно уничтожено еще 1,5 тыс. тонн непригодных к использованию боеприпасов.
 
Всего с 2011 года при поддержке НАТО в Украине утилизировано 29,6 тыс. тонн боеприпасов, 2,4 млн противопехотных мин ПФМ-1.
 
Ранее силовики выявили межрегиональную преступную группу, которая за восемь месяцев успела продать около четырех тонн пороха с одного из казенных предприятий госконцерна Укроборонпром.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, эпидемия, боеприпасы, карантин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    19.08.2020, 17:08
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Это напоминает уничтожение медицинских масок перед объявлением карантина!
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