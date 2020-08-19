НАТО возобновило уничтожение устаревших боеприпасов в Украине

Ожидается, что до конца 2020 года будет безопасно уничтожено еще 1,5 тыс. тонн непригодных к использованию боеприпасов.

В начале года утилизация была прекращена из-за эпидемии COVID-19 bezformata.com

НАТО возобновило финансирование работ по утилизации непригодных боеприпасов в Украине из специального трастового фонда НАТО. Об этом в среду, 19 августа, сообщило НАТО.

В начале года утилизация была прекращена из-за эпидемии COVID-19. Теперь введены специальные процедуры, обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и безопасных условий труда.

Ожидается, что до конца 2020 года будет безопасно уничтожено еще 1,5 тыс. тонн непригодных к использованию боеприпасов.

Всего с 2011 года при поддержке НАТО в Украине утилизировано 29,6 тыс. тонн боеприпасов, 2,4 млн противопехотных мин ПФМ-1.

Ранее силовики выявили межрегиональную преступную группу, которая за восемь месяцев успела продать около четырех тонн пороха с одного из казенных предприятий госконцерна Укроборонпром.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet