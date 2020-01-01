Лидеры ЕС согласовали санкции против Беларуси

Лидеры стран ЕС обсудили события в Беларуси на экстренном заседании и приняли ряд решений.

ЕС введет санкции в отношении причастных к насилию и фальсификациям в Беларуси facebook.com eucouncil

Лидеры Евросоюза на заседании в среду, 19 августа, признали нелегитимными выборы в Беларуси. Об этом по итогам видеоконференции заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

В ЕС считают, что Беларусь должна провести новые выборы.

"Мы хотим послать четкий месседж: ЕС солидарен с белорусским народом, и мы не воспринимаем безнаказанность. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честным и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результатов, представленных белорусскими властями. Народ Беларуси заслуживает лучшего", - сказал Мишель.

Также лидеры ЕС решили ввести санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в Беларуси. Также в санкционный список могут включить Александра Лукашенко.

ЕС призвал власти страны найти мирный выход из кризиса и поддерживает предложение ОБСЕ по диалогу между властью и оппозицией.

Вместе с тем, Евросовет решил выделить 53 млн евро для белорусского народа, но уменьшит для государства.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 2 млн евро пойдут на пособия "жертвам и пострадавшим от беспрецедентного насилия". Еще 1 млн евро будет направлен для поддержки гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси. Еще 50 млн ЕС направит на борьбу с коронавирусом, а также для поддержки малого и среднего бизнеса и уязвимых групп населения.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси финансируют страны Запада . Он посоветовал мировым лидерам сперва навести порядок у себя, а потом смотреть на Беларусь.

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