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Мятежники в Мали объяснили захват власти

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Мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.
Командиры мятежников обратились к гражданам Мали
Командиры мятежников обратились к гражданам Мали
Ortm Tv/AP
 
Захватившие власть в Мали военные не заинтересованы в удержании власти и готовы передать ее гражданской администрации после проведения честных выборов в стране. Об этом в среду, 19 августа, сообщило британское издание Guardian.
 
По его данным, в среду мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны. 
 
Именно поэтому они вынуждены были вмешаться в ситуацию из-за растущего хаоса и анархии, утверждают командиры мятежников.
 
Они пообещали политические преобразования, чтобы "дать Мали сильные институты власти, способные более качественно управлять нашей повседневной жизнью и восстановить доверие между правителями и народом".

Напомним, в Мали начался военный мятеж, взбунтовались армейские части в пригороде столицы страны Бамако. В ходе событий военные арестовали президента и премьера страны.

На события отреагировали представители ЕС, назвав происходящее военным переворотом.

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Теги: Африка, военные перевороты, переворот, мятеж, военные, Мали, мятежники Мали
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Источник: korrespondent.net

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