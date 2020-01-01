Мятежники в Мали объяснили захват власти
Мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.
Захватившие власть в Мали военные не заинтересованы в удержании власти и готовы передать ее гражданской администрации после проведения честных выборов в стране. Об этом в среду, 19 августа, сообщило британское издание Guardian.
По его данным, в среду мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.
Именно поэтому они вынуждены были вмешаться в ситуацию из-за растущего хаоса и анархии, утверждают командиры мятежников.
Они пообещали политические преобразования, чтобы "дать Мали сильные институты власти, способные более качественно управлять нашей повседневной жизнью и восстановить доверие между правителями и народом".
Напомним, в Мали начался военный мятеж, взбунтовались армейские части в пригороде столицы страны Бамако. В ходе событий военные арестовали президента и премьера страны.
На события отреагировали представители ЕС, назвав происходящее военным переворотом.
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