Зашли в клинч. Продолжение протестов в стране

Александр Лукашенко продолжает рассказывать о том, что протесты в Беларусе организовываются Западом и людям просто нужно по-другому рассказывать об оппозиции, но забастовки и акции это не останавливает.

Белорусы протестуют 11 дней против режима Александра Лукашенко. Но режим не прекращает сопротивления. ОМОН снова начинает разгонять акции, а Батька продолжает рассказывать о “плохом Западе”, который задурил голову белорусам.

Корреспондент.net следит за ситуацией в соседней стране.

Протестный клинч

В Беларуси продолжаются забастовки предприятий. Но в среду утром, 19 августа, ОМОН разогнал участников акции поддержки бастующих рабочих у Минского тракторного завода. Это первый за несколько дней случай вмешательства сотрудников правоохранительных органов в акцию протеста. Задержаны несколько человек.

Александр Лукашенко по всей стране пытается организовать собственные митинги.

Тем временем, протесты принесли новые жертвы. Умер житель Бреста, получивший огнестрельное ранение во время протестов 11 августа. МВД сначала признало, что в Бресте милиция применяла огнестрельное оружие, но затем скорректировало сообщение.

Что говорит Лукашенко

Батька с новой силой обрушился на Запад, который, по его мнению, “расшатывает” Беларусь. Правда, кто именно что-то делает не так – непонятно.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают... Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую", - заявил он.

Откуда поступают деньги, кому, сколько платят и за что – ответов на эти вопросы нет.

Новая агрессия?

Лукашенко заявил, что власти Беларуси намерены разобраться с участниками акций протеста, проходящих возле проходных заводов и фабрик страны. По словам Батьки, сотрудников и руководителей предприятий до и после рабочего дня “пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы”. Он считает, что митингующие ведут себя “как гестапо”.

“Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся”, — сказал Лукашенко.

Опять же – о каких именно заводах речь – не понятно. Ведь многие предприятия Беларуси проводят забастовки, протестуя против итогов выборов президента страны, на которых, по версии ЦИК, победил Александр Лукашенко. Жители поддерживают участников забастовок, устраивая акции протеста возле предприятий.

Ситуация в СМИ

Интересная ситуация сложилась в государственных белорусских СМИ, которые тоже поддержали акции протестов.

Работников СМИ просто решили заменить на других – причем, специально привезенных из России.

"Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна", - заявил Лукашенко.

Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская рассказала, что сотрудников, которые открыто поддержали протесты против Лукашенко, не пускают на работу, их заменили российскими специалистами.

“На блокпосте стояли милиционеры. Они посмотрели фамилию в служебном удостоверении и сказали, что мы в списках, и нас пропустить не могут”, — рассказала она в интервью TUT.BY.

По словам Мартиновской, ей не объяснили, что за список и почему она туда попала. Она допустила, что в черный список внесли всех, кто подписал коллективное обращение к руководству Белтелерадиокомпании с требованиями провести честные выборы.

Она сообщила, что их обязанности сейчас выполняют специалисты, прилетевшие из России.

ЄПрилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для митингов, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостейЄ, — добавила Мартиновская.

Один из сотрудников Белтелерадиокомпании на условиях анонимности рассказал Нашай Ніве, что часть технических специалистов, ответственных за выпуск новостей, заменена командой из России.

Лукашенко уже нарезает задачи для обновленных СМИ: “Разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой “черной сотни“ — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства”.

“Черной сотней” ранее Лукашенко назвал Координационный совет по мирной передаче власти, созданный оппозицией.

Действия оппозиции

Кстати об оппозиции. В среду, 19 августа, состоялось первое заседание этого координационного совета.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская опубликовала видеообращение к Европейскому совету на английском языке. Она попросила лидеров стран ЕС не признавать итоги “сфальсифицированных выборов” и “поддержать пробуждение Беларуси”.

Лукашенко раскритиковал некую “программу оппозиции”, которая якобы предусматривает разрыв союзнических отношений с Россией и развитие образования на белорусском языке. Сторонники Светланы Тихановской быстро открестились от подобных планов, зато в белорусской партии БНФ заявили, что это пункты ее программы — правда, от 2002 года.

Сам Батька резко превратился в верного сторонника РФ.

"Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации", - заявил Лукашенко.

А что Россия?

Хотя в самой Москве, например, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал белорусские выборы “не идеальными”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть обязательства о военной помощи Беларуси в рамках международных договоров, но сейчас потребности в такой помощи нет.

На вопрос, в какой ситуации Россия может оказать военную помощь Беларуси, Песков ответил, что гипотетически рассуждать об этом невозможно.

Песков также сказал, что Россия признает результаты выборов в Беларуси и считает все происходящее в этой стране ее внутренним делом. При этом он отметил, что предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси. Кто именно их предпринимает, Песков не уточнил.