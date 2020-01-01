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В Италии пассажирский поезд сошел с рельс

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Происшествие случилось в итальянской коммуне Карнай, неподалеку от Милана. В итоге ЧП пострадали два машиниста.
Пострадали машинисты
Пострадали машинисты
ANSA

 

На севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека.
Об этом сообщает ANSA.
 
Сама авария произошла в коммуне Карнай, что в 25 км к северу от Милана, когда поезд следовал по линии Милан-Лечче.
 
В результате ЧП пострадали два машиниста, однако их травмы незначительны, и один пассажир, который выбил окно в вагоне поезда, чтобы выбраться из него.
 
Как сообщалось ранее, во Франции поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие.
 
Еще Корреспондент писал, что поезд сошел с рельсов в Канаде, есть жертвы.

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Теги: Италия, Милан, Поезд
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Источник: korrespondent.net

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