В Италии пассажирский поезд сошел с рельс

Происшествие случилось в итальянской коммуне Карнай, неподалеку от Милана. В итоге ЧП пострадали два машиниста.

На севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека.

Об этом сообщает ANSA.

Сама авария произошла в коммуне Карнай, что в 25 км к северу от Милана, когда поезд следовал по линии Милан-Лечче.

В результате ЧП пострадали два машиниста, однако их травмы незначительны, и один пассажир, который выбил окно в вагоне поезда, чтобы выбраться из него.

Как сообщалось ранее, во Франции поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие.

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