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В Нигерии боевики захватили сотни заложников

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Боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" взяли под контроль город Кукава.
В Нигерии активно действуют группировки радикальных исламистов
В Нигерии активно действуют группировки радикальных исламистов
kokolife.ng

На северо-востоке Нигерии в штате Борно вооруженная группировка исламистов взяла в заложники сотни мирных жителей. Об этом сообщает Le Parisien в среду, 19 августа.

По данным местных источников, боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) захватили город Кукава и взяли в заложники его мирных жителей.

Указано, что эти люди около двух лет проживали в лагере для перемещенных лиц из-за неблагоприятной обстановки в регионе и недавно вернулись в город.

На данный момент службы безопасности принимают меры для помощи заложникам.

Напомним, в июне в нигерийском штате Борно погибли более 60 человек в результате двух атак боевиков-исламистов. Еще сотни людей пострадали.

А в конце мая боевики Боко Харам атаковали пять деревень в штате Сокото. Тогда также погибли не менее 60 человек.

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Теги: Нигерия, заложники, исламисты, Боевики, захват заложников, радикальные исламисты
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Источник: korrespondent.net

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