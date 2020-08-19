В Беларуси второй день собирают акции за Лукашенко

Накануне митинги в поддержку Лукашенко устроили в Гомеле и Могелеве, а сегодня акции проходят в Бобруйске и Борисове.

В белорусских города Бобруйск и Борисов в среду, 19 августа, проходит акция в поддержку президента страны Александра Лукашенко.

Подобные акции накануне состоялись в Могилеве и Гомеле. При этом госСМИ заявляют, что в акциях приняли участие около ста тысяч человек, хотя фото и видео свидетельствуют о цифре раз в десять ниже.

Сегодня Лукашенко заявил, что действующей власти есть на кого опереться, говоря об этих акциях. "И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем", - заявил он.

Тем временем, акции противников Лукашенко несколько поутихли.

Напомним, 16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. МВД республики насчитало в нем около 65 тысяч участников, хотя СМИ оценки СМИ гораздо ниже. На нем выступил сам Лукашенко

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