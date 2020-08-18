В Румынии певец снял на видео свою гибель под колесами поезда

Артист во время управления автомобилем курил и слушал музыку. Невнимательность привела его к гибели.

Певец из Румынии Тави Пустиу попал под поезд и погиб в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Sun.

Тави Пустиу ехал вместе с женой за рулем автомобиля и снимал себя на камеру. На кадрах ролика видно, как он курит в авто и слушает музыку. В какой-то момент выражение его лица резко меняется, когда он понимает, что сейчас в его авто врежется поезд.

Певец скончался в результате столкновения. Его 24-летняя супруга получила многочисленные травмы. Сейчас она находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на железнодорожном переезде вблизи села Елизаветовка грузовой поезд протаранил легковой автомобиль, два человека погибли.

Также сообщалось, что недалеко от чешской столицы Праги столкнулись два поезда - пассажирский и грузовой, в результате пострадали около 60 человек.

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