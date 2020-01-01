ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко

Обычно инаугурация проходит через месяц после оглашения результатов выборов, но в этот раз может затянуться.

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяце, сообщили в Центризбиркоме страны в среду, 19 августа, пишет ТАСС.

"Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.

Точную дату будут определять организаторы инаугурации, уточнили в комиссии.

Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, Светалан Тихановская - 10,09%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%.

Оппоненты Лукашенко обжаловали результаты подсчета, но в ЦИК нарушений не увидели, заявив, что оснований признавать их недействительными нет.

В Беларуси уже десять дней проходят акции протеста несогласных с результатом выборов. В частности, 16 августа на марши свободы по всей стране вышли сотни тысяч людей.

В последние дни начали проходить акции в поддержку Лукашенко, но они значительно менее многолюдны.

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