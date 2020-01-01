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В Молдове отметили антирекорд по заражениям COVID

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В целом в стране более 31 тысячи человек заразились коронавирусом. Много случаев фиксируют в Кишиневе.
Больше половины случаев пришлось на Кишинев
Больше половины случаев пришлось на Кишинев
 
Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы впервые за время пандемии отметило суточное количество заражений коронавирусом выше 600 случаев. Об этом сообщает NewsMaker.
 
За последние сутки в стране зарегистрировали 626 новых больных, среди которых 29 - медики.
 
Это более чем на 100 больше, чем предыдущие рекордные показатели - около 470 случаев. Предыдущий антирекорд регистрировали около недели назад.
 
Более половины новых заражений приходится на Кишинев - 361 случай.
 
Всего в Молдове инфекцией заразились 31 415 человек. Умерло с начала эпидемии 914 больных.
 
Еще сообщалось, что в Молдове зафиксирован антирекорд по числу зараженных COVID.
 
Отметим, что в Молдове после выхода из карантина начался всплеск коронавируса.

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Теги: Молдова, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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