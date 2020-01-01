В Беларуси оппозиция призвала власти срочно начать переговоры

В оппозиции призывают к немедленному началу переговоров и выработке механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов.

В Беларуси координационный совет оппозиции призвал власти немедленно начать переговоры. Об этом говорится в резолюции, принятой советом по итогам первого заседания, пишет ТАСС.

"Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов. Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь", - говорится в документе.

Авторы документа также заявляют, что "до назначения новых выборов и выполнения иных требований белорусский народ продолжит реализовывать свои гражданские права, гарантированные конституцией, с целью восстановления законности и справедливости". В числе этих прав названы: право на труд и на забастовку, запрет принудительного труда; право на мирные акции; право на судебную защиту; право на свободное выражение мнений и убеждений; право на получение полной и достоверной информации; право на распоряжение своей собственностью.

"Координационный совет поддерживает созданные гражданские инициативы, которые обеспечат сохранение работы и оказание помощи каждому, кто защищает свои права мирными способами", - указано также в документе.

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