Литва вводит санкции против Лукашенко

Среди попавших под санкции руководство КГБ Беларуси, ОМОНа, Центральной избирательной комиссии, а также действующий президент страны.

Лукашенко теперь не сможет приехать в Литву

МИД Литвы передал на утверждение в МВД Литвы список белорусских чиновников, против которых вводятся санкции за причастность к фальсификациям итогов президентских выборов и подавление протестов оппозиции. Об этом в среду, 19 августа, сообщило информагентство BNS со ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

По его словам, санкции предусматривают запрет на въезд в Литву. "Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное - это европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент", - сказал министр.

Линкявичюс уточил, что среди попавших под санкции руководство КГБ Беларуси, ОМОНа, Центральной избирательной комиссии, а также действующий президент страны.

"Мы не будем называть все фамилии. Скажу только, что в этом списке 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко", - отметил глава МИД Литвы.

Как сообщалось, лидеры стран Евросоюза на заседании в среду, 19 августа, решили ввести санкции против значительного числа белорусских официальных лиц, которых в ЕС считают ответственными за насилие против оппозиции и фальсификации результатов выборов в Беларуси.

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