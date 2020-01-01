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Литва вводит санкции против Лукашенко

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Среди попавших под санкции руководство КГБ Беларуси, ОМОНа, Центральной избирательной комиссии, а также действующий президент страны.
Лукашенко теперь не сможет приехать в Литву
Лукашенко теперь не сможет приехать в Литву
 
МИД Литвы передал на утверждение в МВД Литвы список белорусских чиновников, против которых вводятся санкции за причастность к фальсификациям итогов президентских выборов и подавление протестов оппозиции. Об этом в среду, 19 августа, сообщило информагентство BNS со ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса.
 
 
По его словам, санкции предусматривают запрет на въезд в Литву. "Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное - это европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент", - сказал министр.
 
Линкявичюс уточил, что среди попавших под санкции руководство КГБ Беларуси, ОМОНа, Центральной избирательной комиссии, а также действующий президент страны. 
 
"Мы не будем называть все фамилии. Скажу только, что в этом списке 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко", - отметил глава МИД Литвы.
 
Как сообщалось, лидеры стран Евросоюза на заседании в среду, 19 августа, решили ввести санкции против значительного числа белорусских официальных лиц, которых в ЕС считают ответственными за насилие против оппозиции и фальсификации результатов выборов в Беларуси.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, Литва, санкции, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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