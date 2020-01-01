Африканский союз приостановил членство Мали

Действующий председатель АС, президент ЮАР Сирил Рамафоза выступил с заявлением, осуждающим "неконституционную смену" режима в Мали.

Членство Мали в Африканском союзе приостановлено до возвращения конституционного порядка

Участие Мали в Африканском союзе (АС) приостановлено до восстановления в стране конституционного порядка, сообщил Совет мира и безопасности организации. Об этом, в среду, 19 августа, сообщает ТАСС.

“Организация приостанавливает членство Мали в Африканском союзе до возвращения конституционного порядка и требует освобождения президента Бубакара Кейты, премьер-министра и других должностных лиц правительства, насильно арестованных армией", - цитирует издание заявление Совета мира и безопасности.

Как отмечает издание, с заявлением выступила и ведущая региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в котором та назвала мятежников путчистами и закрыло границы с Мали, остановив экономическое взаимодействие со страной “до восстановления конституционного порядка”.

Кроме того, страны "Группы пяти" зоны африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад), которые участвуют в совместной борьбе с международным терроризмом в этой части Африки, также потребовали “немедленного и безоговорочного” освобождения арестованного мятежными военными президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял решение уйти в отставку на фоне военного мятежа, который начался в стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил происходящее в Мали и призвал военных незамедлительно освободить президента страны Ибрагима Бубакара Кейту.

В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.

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