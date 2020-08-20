Турция обнаружила новые газовые месторождения в Черном море - СМИ

Геологоразведочные работы ведутся на участке "Дунай-1" вблизи пересечения морских границ Румынии и Болгарии с водами Турции.

Турецкое буровое судно "Фатих" могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом, в среду, 19 августа, сообщает телеканал Habert"urk.

СМИ отметило, что судно могло обнаружить одно или два месторождения газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1" и у берегов Турции в районе города Кыркларели.

Уточняется, что до этого другое судно "Барбарос Хайреттин Паша" обнаружило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.

Власти Турции информацию официально не подтвердили. Однако ранее в среду президент республики Тайип Эрдоган сообщил о намерении 21 августа объявить "очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции".

Ранее Турция сократила закупки российского газа в 1127 раз с начала года. Также сообщалось, что Пять военных кораблей ВМС Турции направили охранять судно сейсмогеологической разведки Oruc Reis, которое вышло в восточное Средиземноморье для поиска и разведки залежей углеводородов.

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