Турция обнаружила новые газовые месторождения в Черном море - СМИ
Турецкое буровое судно "Фатих" могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом, в среду, 19 августа, сообщает телеканал Habert"urk.
СМИ отметило, что судно могло обнаружить одно или два месторождения газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1" и у берегов Турции в районе города Кыркларели.
Уточняется, что до этого другое судно "Барбарос Хайреттин Паша" обнаружило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.
Власти Турции информацию официально не подтвердили. Однако ранее в среду президент республики Тайип Эрдоган сообщил о намерении 21 августа объявить "очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции".
Ранее Турция сократила закупки российского газа в 1127 раз с начала года.
Также сообщалось, что Пять военных кораблей ВМС Турции направили охранять судно сейсмогеологической разведки Oruc Reis, которое вышло в восточное Средиземноморье для поиска и разведки залежей углеводородов.
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