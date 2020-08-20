Обама обвинил Трампа в смерти 170 тысяч американцев

По словам экс-президента США Барака Обамы, у Байдена "есть характер и опыт, чтобы сделать страну лучше".

Бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что из-за провала Дональда Трампа на посту президента США от коронавируса умерли 170 тысяч американцев. Об этом, в четверг, 20 августа, сообщает ВЗГЛЯД.

"Дональд Трамп не дорос до этой должности президента США, потому что не может этого сделать. И последствия этого провала очень серьезны, 170 тысяч американцев умерли", - говорится в тезисах речи Обамы, которую он произнесет на съезде Демократической партии.

Кроме того, бывший американский лидер добавил, что при правлении Трампа "были потеряны миллионы рабочих мест", "проявились худшие порывы" США, "репутация и достоинство" страны "во всем мире сильно пострадали", а "демократические институты оказались под угрозой, как никогда раньше".

Также Обама рассказал о достоинствах Джо Байдена, который восемь лет работал с ним как вице-президент.

"Благодаря ему я стал лучше в качестве президента. У него есть характер и опыт, чтобы сделать нашу страну лучше", - заявил Обама.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet