Японцев попросили перестать спать на дорогах

За прошлый год полиция Окинавы насчитала около семи тысяч японцев, уснувших посреди дорог, а за половину этого года таких “лежебок” зафиксировали - 2702.

Полиция японской префектуры Окинава обратилась к японцам с просьбой не укладываться спать в состоянии алкогольного опьянения под колеса автомобилей. Об этом, пишет The Mainichi.

По словам начальника префектуры Окинавы Тадатаки Миядзава выпившие люди устраивают сиесту то на обочине, то прямо посреди дороги. Но такая легкомысленность может привести к плачевным результатам: в прошлом году водители сбили 16 человек, трое из которых скончались от травм. Некоторым везет больше: одни просыпаются сами, а других забирают копы.

“Возможно, такое часто явление - чистое стечение обстоятельств: жары и алкоголя. Ведь Окинава - самый южный и самый теплый из японских островов, где даже зимой температура воздуха не опускается ниже девяти градусов тепла”, - говорит Миядзава.

К тому же в Японии сильна традиция, когда местные работники, уставшие в офисах, выпивают по дороге домой. Разморенные алкоголем, они часто валятся с ног.

“Мы видели даже нескольких девушек, которые начали раздеваться на дороге, приняв ее за любимую кровать”, - сообщил начальник префектуры.

Пока, кроме предупреждения, полиция придумала только один способ борьбы с асфальтными сонями: штраф в размере 50 тысяч иен (почти 13 тысяч гривен).

Ранее жительница Японии нашла человеческий скелет в комнатеисчезнувшего пять лет назад брата.

Также, мужчина после курса антибиотиков начал чувствовать себя пьяным, хотя спиртное не употреблял. Оказалось, что его организм стал самостоятельно производить алкоголь.

Напомним, Korrespondent.netписал, что смартфоны научили определять опьянение хозяина по походке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet