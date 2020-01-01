В США демократы выбрали кандидата на должность вице-президента
Сенатора Камалу Харрис утвердили кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии. Решение объявили на виртуальном съезде партии в городе Милуоки, штат Висконсин, передает CNN в четверг, 20 августа.
Отметим, что 55-летняя Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США. Байден представил Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США 12 августа. Она является сенатором от Калифорнии и бывшим прокурором этого штата.
Харрис будет избираться вместе с 77-летним кандидатом и бывшим вице-президентом США от демократов Джозефом Байденом.
Накануне Байден был выдвинут кандидатом на пост президента США. Джо Байден получил более 3 550 голосов от делегатов на съезде Демократической партии США в Милуоки.
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