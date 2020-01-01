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В США демократы выбрали кандидата на должность вице-президента

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На пост вице-президента США в администрации кандидата в президенты Джо Байдена претендует сенатор Камала Харрис.
Демократы утвердили кандидата на пост вице-президента США
Демократы утвердили кандидата на пост вице-президента США

Сенатора Камалу Харрис утвердили кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии. Решение объявили на виртуальном съезде партии в городе Милуоки, штат Висконсин, передает CNN в четверг, 20 августа.

Отметим, что 55-летняя Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США. Байден представил Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США 12 августа. Она является сенатором от Калифорнии и бывшим прокурором этого штата.

Харрис будет избираться вместе с 77-летним кандидатом и бывшим вице-президентом США от демократов Джозефом Байденом.

Накануне Байден был выдвинут кандидатом на пост президента США. Джо Байден получил более 3 550 голосов от делегатов на съезде Демократической партии США в Милуоки.

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Теги: США, Выборы, выборы в США, Байден, демократы, Джо Байден, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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