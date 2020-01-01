В Японии эксперт предупредил о грядущих третьей и четвертой волнах COVID

Инфекционист пояснил, что страна сейчас находится в середине второй волны заболеваемости, но нужно готовиться к третьей и четвертой.

Япония сейчас переживает вторую волну эпидемии коронавируса, и нужно готовиться к следующим волнам. Об этом заявил президент Японской ассоциации инфекционных заболеваний Татеда Кадзухиро, передает NHK в четверг, 20 августа.

Эксперт сделал такое заявление на научной конференции, которая открылась в среду и частично проходит в онлайн-режиме. Сначала мероприятие было запланировано на апрель, однако его отложили из-за пандемии.

По его словам, Япония находится среди второй волны пандемии. Он предупредил, что в условиях, когда число новых заражений, наверное, уже достигает пика как в Токио, так и по всей стране, следует тщательно отслеживать дальнейшие всплески.

Татеда добавил, что с большой вероятностью наступят третья и четвертая волны, заставит людей "выработать новый стиль, который позволяет продолжать жить в условиях вируса".

Отметим, что в администрации Токио сообщают, что в среду в японской столице было зарегистрировано 186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Впервые с понедельника этот показатель опустился ниже 200.

Напомним, в странах мира насчитывается уже более 22 млн инфицированных коронавирусом.

Как сообщал Корреспондент.net, в ВОЗ рассчитали, что миру потребуется около 100 млрд долларов на новые инструменты в борьбе с COVID-19, особенно на вакцины, которые разрабатываются.

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