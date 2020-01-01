В мире уже более 22,5 млн случаев коронавируса

Выздоровели уже 15,3 млн человек, а скончались - более 791 тысячи. Самый интенсивный прирост смертности сейчас наблюдается в Мексике.

В мире выявлено уже более 22,5 миллиона случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в четверг, 20 августа.

При этом из 22 579 141 случаев коронавируса 791 002 - летальные, а 15 301 257 закончились выздоровлением. В то же время 1% или 61 742 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Отметим, что коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях. Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (5 700 931), Бразилия (3 460 413), Индия (2 835 822) и Россия (937 321). За минувшие сутки в мире от COVID-19 умерло 6676 человек.

За ночь было зарегистрировано 9 893 новых случая, из них 5 792 в Мексике и более 2 тысяч в Боливии. Также с начала новых суток в мире в результате пандемии коронавируса умерли 807 человек, наибольшее их количество приходится на Мексику - 707.

Ранее в ВОЗ заявили, что новая волна COVID поражает молодых людей. Представитель ВОЗ сообщил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе началась новая фаза пандемии.

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