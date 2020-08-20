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Навальный попал в реанимацию с отравлением

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Оппозиционному политику и блогеру стало плохо в самолете. Сейчас он госпитализирован, находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.

В России оппозиционному политику и блогеру-антикоррупционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Сейчас он в реанимации. Об этом заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter в четверг, 20 августа.

Самолет с Навальным экстренно сел в Омске, говорит Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея - токсическое отравление. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай", - написала Ярмыш.

Она пояснила, что это "было единственное, что он пил с утра".

"Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - продолжила пресс-секретарь.

Ярмыш говорит, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - подытожила она.

Напомним, что Навального часто задерживают на митингах в России. В частности, в 2018 году в Москве его задержали на несогласованной с властями акции протеста против инаугурации главы РФ Владимира Путина.

Также ему запрещают проводить акции протеста. Навальный не соглашается на предложенные московскими властями площадки для проведения митингов, а мэрия запрещает протестные акции.

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Теги: Россия, Оппозиция, Отравления, отравление, Навальный, российская оппозиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    20.08.2020, 09:32
Оценка:  0
БРОКЕР_666
всё строго по школьным учебникам кгб-фсб
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