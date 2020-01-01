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В Турции убили вора в законе "Лоту Гули"

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Салифов в Украине возглавлял межэтническую банду.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ssu.gov.ua

В Турции убили азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (он же "Лоту Гули"), который долгое время скрывался от украинского правосудия. Об этом сообщает haqqin.az.

По предварительной информации, в Салифова стрелял другой представитель криминального мира, азербайджанец по-национальности, известный под псевдонимом "Хан". Его задержали турецкие полицейские.

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Инцидент произошел на турецком курорте Анталия. В Салифова выстрелили четыре раза из пистолета. Его доставили в реанимационное отделение городской клиники, где он скончался.

Турецкая полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. "Хан" находится в тюрьме.

Напомним, что ранее в Одессе сотрудники СБУ ликвидировали преступную межэтническую группировку "Лоту Гули". Преступники вымогали у предпринимателей Одесской области крупные суммы денег за решение специально созданных проблем. Если предприниматели отказывались платить – им угрожали убийством.

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Теги: Турция, вор в законе, Лоту Гули
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