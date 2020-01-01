США восстановят санкции ООН против Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате ограничительных мер в отношении Тегерана.

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет Безопасности о решении Вашингтона начать процесс восстановления санкций против Ирана. Как сообщается в обнародованном накануне заявлении Госдепартамента, через 30 дней после этого санкции будут восстановлены.

"Госсекретарь Помпео с 20 по 21 августа отправиться в Нью-Йорк, чтобы уведомить СБ ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Через 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана. Это также касается и продления 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана", – говорится в сообщении.

В Госдепартаменте отметили, что уведомление Вашингтона является следствием того, что американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в Совбезе ООН нужного количества голосов: большинство стран при голосовании воздержалось, а Россия и Китай выступили против.

В рамках своей поездки Помпео также намерен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы "обсудить Иран и другие вопросы, вызывающие общее беспокойство".

Как сообщалось, главы МИД Великобритании, Франции и Германии запустили механизм урегулирования споров в рамках Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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