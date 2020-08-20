Навальный находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ

Врачи в Омске затягивают с результатами анализов Навального и отказываются общаться с его лечащим врачом, утверждают в окружении политика.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в коме. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter в четверг, 20 августа.

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“Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет“, – написала она.

По ее словам, врачи затягивают с результатами анализов Навального и отказываются общаться с его лечащим врачом Анастасией Васильевой.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где находится Навальный, Александр Мураховский подтвердил ТАСС, что политик подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее в четверг утром Кира Ярмыш сообщила, что самолет рейса Томск-Москва экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Он потерял сознание.

Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай, и предположила, что его могли отравить.

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Как известно, что Навального часто задерживают на митингах в России. В частности, в 2018 году в Москве его задержали на несогласованной с властями акции протеста против инаугурации главы РФ Владимира Путина.

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