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Навальный находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ

Комментариев: 5
Врачи в Омске затягивают с результатами анализов Навального и отказываются общаться с его лечащим врачом, утверждают в окружении политика.
Алексей Навальный в тяжелом состоянии
Алексей Навальный в тяжелом состоянии
twitter.com/navalny

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в коме. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter в четверг, 20 августа.

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“Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет“, – написала она.

По ее словам, врачи затягивают с результатами анализов Навального и отказываются общаться с его лечащим врачом Анастасией Васильевой.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где находится Навальный, Александр Мураховский подтвердил ТАСС, что политик подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее в четверг утром Кира Ярмыш сообщила, что самолет рейса Томск-Москва экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Он потерял сознание.

Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай, и предположила, что его могли отравить.

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Как известно, что Навального часто задерживают на митингах в России. В частности, в 2018 году в Москве его задержали на несогласованной с властями акции протеста против инаугурации главы РФ Владимира Путина.

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Теги: Россия, Оппозиция, Отравления, отравление, Кома, Навальный, российская оппозиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ГyнВсемогущий    20.08.2020, 10:28
Оценка:  -11
ГyнВсемогущий
Лёха,хороший пиар!Браво!Только вот зря ты боярой перебухал.Это чревато.Но ты всем рассказывай что у тебя ковид.Сейчас ковид в самом тренде.
fulminate    20.08.2020, 10:45
Оценка:  +5
fulminate
Ну да. Перед этим Немцов пропиарился...
БРОКЕР_666    20.08.2020, 10:24
Оценка:  +6
БРОКЕР_666
анализы фальсифицируют, чтобы скрыть отравление
tulchanin    20.08.2020, 10:22
Оценка:  -7
tulchanin
Оппозиция взялась за "чистку рядов"...
Путин-Xyйло    20.08.2020, 10:39
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Руками Xyйла.
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