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ФСБ заявила о срыве попытки похищения лидера сепаратистов Донбасса

Комментариев: 7
Организаторы похищения якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ.
ФСБ обвиняет СБУ в попытке похитить сепаратиста на ее территории
ФСБ обвиняет СБУ в попытке похитить сепаратиста на ее территории
golos-kubani.ru

В России ФСБ задержала семь человек, которые якобы пытались похитить одного из лидеров сепаратистов Донбасса по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 августа.

В ФСБ заявляют, что похитить должны были человека, который принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ.

"Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы похищения якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ.

"Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России", – отметили в ФСБ.

Российская сторона утверждает, что украинские спецслужбы привлекали группу задержанных к подготовке еще нескольких похищений и убийств россиян.

"По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР", – добавили в ФСБ.

Также сообщается, что суд в Москве арестовал семерых задержанных по подозрению в подготовке похищения сепаратиста и его перемещения в Украину.

Ранее на этой неделе в украинских СМИ появилась информация о том, что украинские спецслужбы устроили операцию с "вагнеровцами" в Беларуси, но она была сорвана Офисом президента.

В СБУ назвали эту информацию фейком, а первоисточником указали российское СМИ.

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Теги: Россия, Украина, СБУ, спецслужбы, ФСБ, донбасс, похищение, сепаратисты, ДНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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realМовчанюк    20.08.2020, 17:32
Оценка:  +1
realМовчанюк
а если и не фейк? честь и хвала украинским спец службам, уничтожающих врагов независимой страны от российской агрессии , аннексии и оккупации!
Мыкола    20.08.2020, 11:49
Оценка:  -29
Мыкола
А вагнеровцы тоже фейк ?
Путин-Xyйло    20.08.2020, 10:41
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
Походу парашют выдал
БРОКЕР_666    20.08.2020, 11:18
Оценка:  +6
БРОКЕР_666
визитка Яроша давно не появлялась в всб-новостях
WTF2wtf    20.08.2020, 11:18
Оценка:  +8
WTF2wtf
Но бравые ихтамнеты оказались начеку и отважно парят о своем подвиге свидетелям танков из шахт ...
И не такое хавали и будут хавать ... чем пропагaндоны оккупантов кормят, то дерьмо и обязаны хавать.
Каких-то своих же бандюков упаковали и снова Украина виновата.
WTF2wtf    20.08.2020, 11:19
Оценка:  +8
WTF2wtf
Там еще Сеня-снайпер из Чечни с позывным "экс-премьер Украины" по делу может проходить
БРОКЕР_666    20.08.2020, 11:22
Оценка:  +6
БРОКЕР_666
Сеня - ваще для ордынцев -это Украинский Рэмбо
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