ФСБ заявила о срыве попытки похищения лидера сепаратистов Донбасса

Организаторы похищения якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ.

ФСБ обвиняет СБУ в попытке похитить сепаратиста на ее территории golos-kubani.ru

В России ФСБ задержала семь человек, которые якобы пытались похитить одного из лидеров сепаратистов Донбасса по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 августа.

В ФСБ заявляют, что похитить должны были человека, который принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ.

"Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы похищения якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ.

"Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России", – отметили в ФСБ.

Российская сторона утверждает, что украинские спецслужбы привлекали группу задержанных к подготовке еще нескольких похищений и убийств россиян.

"По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР", – добавили в ФСБ.

Также сообщается, что суд в Москве арестовал семерых задержанных по подозрению в подготовке похищения сепаратиста и его перемещения в Украину.

Ранее на этой неделе в украинских СМИ появилась информация о том, что украинские спецслужбы устроили операцию с "вагнеровцами" в Беларуси, но она была сорвана Офисом президента.

В СБУ назвали эту информацию фейком, а первоисточником указали российское СМИ.

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