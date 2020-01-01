В Турции убили криминального авторитета Лоту Гули

У убийстве подозревают другого представителя криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский.

Лоту Гули был убит выстрелом в голову из пистолета ИА Прайм Крайм

В турецкой Анталье застрелили в ресторане криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Баку в четверг, 20 августа.

"Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов Анталии. Убит выстрелом в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось", – сказал собеседник.

По его словам, убийца Салифова сбежал с места происшествия, но его задержали на шоссе, ведущем в город Денизли.

"По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоту Гули", – добавил собеседник.

Надир Салифов родился в 1972 году в Грузии. В 2005-2017 годах он находился в заключении в Азербайджане, после освобождения отправился в Турцию. В 2018 году Салифов был депортирован из Турции, но впоследствии вернулся в страну нелегально.

Ранее сообщалось, что полиция задержала "смотрящего" за одним из городов в Киевской области, который вымогал у мужчины более 500 тысяч долларов и передачу прав на имущество.

Также стало известно, что правоохранители задержали в Ивано-Франковской области киллера, причастного к расстрелу криминального авторитета во Львове в сентябре 2015 года.

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