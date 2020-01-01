Какие праздники 20 августа 2020: факты, приметы, традиции

Всемирный день лени и День музыкальных шкатулок, открытие Аляски и патент на электробатарею – об этих и других значимых событиях 20 августа – в материале Korrespondent.net.

20 августа - 232-й день года (233-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 133 дня.

Какие праздники 20 августа

Всемирный день лени. День лени зародился в 1984-м году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который ежегодно - вплоть до 2012 года - проходил в Колумбии, в городе Итагуи. Финальный день фестиваля назвали Всемирный день лени, а участников призвали ненадолго забыть о напряженных рабочих буднях и позволить себе остановиться, расслабиться и ничего не делать.

День восстановления независимости Эстонии. Поводом к восстановлению независимости трех балтийских государств - Эстонии, Латвии и Литвы, входивших с 1940 года в состав СССР, послужили события в августе 1991-го, когда в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота.

Всемирный день комара. Праздник ознаменован открытием британского доктора сэра Рональда Росса в 1897 году о том, что самки комаров передают малярию между людьми.

День музыкальных шкатулок

День музыкальных шкатулок. Livejournal.com

День лимонада в США

День радио в США

День возобновляемых источников энергии в Индии

День шоколадного пирога с орехами пекан в США

День шоколадного пирога с пеканом. godairyfree.org

День святого Иштвана в Венгрии. Это главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства. В этот день чествуют первого короля Венгрии - Иштвана I (970-975 — 1038).Он правил справедливо, щедро, мудро и заложил основы независимого христианского венгерского государства европейского образца.

День народной революции в Марокко

Что произошло 20 августа

1619 - Голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканцев, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.

1741 - Открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.

Аляска. Facebook

1896 - Запатентован телефон с наборным диском.

1912 - Томас Эдисон патентует фонограф и электробатарею.

1940 - Лев Троцкий смертельно ранен в Мехико. Скончался на следующий день.

1951 - В СССР создано ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).

1980 - Итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.

Кто родился 20 августа

1931 - Дон Кинг, американский боксерский промоутер и функционер.

1944 - Раджив Ганди (убит в 1991), индийский политический деятель, премьер-министр Индии в 1984-1989 гг.

1992 - Деми Ловато, американская актриса, певица, автор песен.

Какой народный праздник 20 августа

Народный праздник Марины-Пимены отмечается 20 августа. В этот день церковь чтит сразу двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина.

Другие названия праздника: Марина, Пимен, День больных и сирот. 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами с малиной. Ночи становились прохладными. В это день начиналась заготовка лекарственных трав.

Приметы 20 августа

Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень

Аист. YouTube

Если утром заря красная - днем будет дождь

На Марины-Пимены гуляешь ночью на улице - скоро заболеешь

Именины 20 августа

В этот день именины празднуют: Александр, Алексий, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Елисей, Иоанн, Меркурий, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Феодосий.

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