Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Какие праздники 20 августа 2020: факты, приметы, традиции

Комментариев: 0
Всемирный день лени и День музыкальных шкатулок, открытие Аляски и патент на электробатарею – об этих и других значимых событиях 20 августа – в материале Korrespondent.net.
Праздники 20 августа 2020
Праздники 20 августа 2020
pixabay.com

20 августа - 232-й день года (233-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 133 дня.

Какие праздники 20 августа

  • Всемирный день лени. День лени зародился в 1984-м году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который ежегодно - вплоть до 2012 года - проходил в Колумбии, в городе Итагуи. Финальный день фестиваля назвали Всемирный день лени, а участников призвали ненадолго забыть о напряженных рабочих буднях и позволить себе остановиться, расслабиться и ничего не делать.
  • День восстановления независимости Эстонии. Поводом к восстановлению независимости трех балтийских государств - Эстонии, Латвии и Литвы, входивших с 1940 года в состав СССР, послужили события в августе 1991-го, когда в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота.
  • Всемирный день комара. Праздник ознаменован открытием британского доктора сэра Рональда Росса в 1897 году о том, что самки комаров передают малярию между людьми.
  • День музыкальных шкатулок
День музыкальных шкатулок. Livejournal.com 
 
  • День лимонада в США
  • День радио в США
  • День возобновляемых источников энергии в Индии
  • День шоколадного пирога с орехами пекан в США
 День шоколадного пирога с пеканом. godairyfree.org
 
  • День святого Иштвана в Венгрии. Это главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства. В этот день чествуют первого короля Венгрии - Иштвана I (970-975 — 1038).Он правил справедливо, щедро, мудро и заложил основы независимого христианского венгерского государства европейского образца.
  • День народной революции в Марокко

Что произошло 20 августа

  • 1619 - Голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканцев, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.
  • 1741 - Открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.
Аляска. Facebook 
 
  • 1896 - Запатентован телефон с наборным диском.
  • 1912 - Томас Эдисон патентует фонограф и электробатарею.
  • 1940 - Лев Троцкий смертельно ранен в Мехико. Скончался на следующий день.
  • 1951 - В СССР создано ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).
  • 1980 - Итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.

Кто родился 20 августа

  • 1931 - Дон Кинг, американский боксерский промоутер и функционер.
  • 1944 - Раджив Ганди (убит в 1991), индийский политический деятель, премьер-министр Индии в 1984-1989 гг.
  • 1992 - Деми Ловато, американская актриса, певица, автор песен.

Какой народный праздник 20 августа

Народный праздник Марины-Пимены отмечается 20 августа. В этот день церковь чтит сразу двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина.

Другие названия праздника: Марина, Пимен, День больных и сирот. 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами с малиной. Ночи становились прохладными. В это день начиналась заготовка лекарственных трав.

Приметы 20 августа

  • Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень
Аист. YouTube 
 
  • Если утром заря красная - днем будет дождь
  • На Марины-Пимены гуляешь ночью на улице - скоро заболеешь

Именины 20 августа

В этот день именины празднуют: Александр, Алексий, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Елисей, Иоанн, Меркурий, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Феодосий.

pixabay.com 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: праздники, праздник, события, традиции, день рождения, приметы, календарь, празднование, именины, Календарь событий, дата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь