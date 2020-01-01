Какие праздники 20 августа 2020: факты, приметы, традиции
Всемирный день лени и День музыкальных шкатулок, открытие Аляски и патент на электробатарею – об этих и других значимых событиях 20 августа – в материале Korrespondent.net.
20 августа - 232-й день года (233-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 133 дня.
Какие праздники 20 августа
- Всемирный день лени. День лени зародился в 1984-м году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который ежегодно - вплоть до 2012 года - проходил в Колумбии, в городе Итагуи. Финальный день фестиваля назвали Всемирный день лени, а участников призвали ненадолго забыть о напряженных рабочих буднях и позволить себе остановиться, расслабиться и ничего не делать.
- День восстановления независимости Эстонии. Поводом к восстановлению независимости трех балтийских государств - Эстонии, Латвии и Литвы, входивших с 1940 года в состав СССР, послужили события в августе 1991-го, когда в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота.
- Всемирный день комара. Праздник ознаменован открытием британского доктора сэра Рональда Росса в 1897 году о том, что самки комаров передают малярию между людьми.
- День музыкальных шкатулок
- День лимонада в США
- День радио в США
- День возобновляемых источников энергии в Индии
- День шоколадного пирога с орехами пекан в США
- День святого Иштвана в Венгрии. Это главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства. В этот день чествуют первого короля Венгрии - Иштвана I (970-975 — 1038).Он правил справедливо, щедро, мудро и заложил основы независимого христианского венгерского государства европейского образца.
- День народной революции в Марокко
Что произошло 20 августа
- 1619 - Голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканцев, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.
- 1741 - Открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.
- 1896 - Запатентован телефон с наборным диском.
- 1912 - Томас Эдисон патентует фонограф и электробатарею.
- 1940 - Лев Троцкий смертельно ранен в Мехико. Скончался на следующий день.
- 1951 - В СССР создано ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).
- 1980 - Итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.
Кто родился 20 августа
- 1931 - Дон Кинг, американский боксерский промоутер и функционер.
- 1944 - Раджив Ганди (убит в 1991), индийский политический деятель, премьер-министр Индии в 1984-1989 гг.
- 1992 - Деми Ловато, американская актриса, певица, автор песен.
Какой народный праздник 20 августа
Народный праздник Марины-Пимены отмечается 20 августа. В этот день церковь чтит сразу двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина.
Другие названия праздника: Марина, Пимен, День больных и сирот. 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами с малиной. Ночи становились прохладными. В это день начиналась заготовка лекарственных трав.
Приметы 20 августа
- Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень
- Если утром заря красная - днем будет дождь
- На Марины-Пимены гуляешь ночью на улице - скоро заболеешь
Именины 20 августа
В этот день именины празднуют: Александр, Алексий, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Елисей, Иоанн, Меркурий, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Феодосий.
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