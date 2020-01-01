Врач рассказал о состоянии Навального
В авиакомпании S7, с самолета которой был госпитализирован Навальный, сообщили, что он ничего не ел и не пил во время рейса.
"Вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск - Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров - Алексея Навального. Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту - в Омске", - говорится в сообщении.
Как сообщает Интерфакс, директор кафе, в которо Навальный перед полетом пил чай, начал проверку.
"Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сказал бизнесмен.
Руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева сообщила, что Навальный за три дня в Томске был здоров, в четверг утром он также не жаловался на самочувствие.
По данным издания, врачи поставили предварительный диагноз Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком.
"Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)", - сказал собеседник агентства.
Напомним, самолет рейса Томск-Москва экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Он потерял сознание.
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