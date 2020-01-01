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Врач рассказал о состоянии Навального

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Диагноз Навальному поставят в течение дня. Он подключен к аппарату ИВЛ, информацию о коме врач не подтвердил.
Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в стабильном состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ, сообщил заместитель главврача омской БСМП №1 Анатолий Калиниченко.
 
"В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, но тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - сказал он.
 
Есть ряд возможных диагнозов, которые находятся в процессе уточнения.
 
Он отказался комментировать диагноз, сославшись на закон, который запрещает это делать без согласия пациента.
 
При этом врач не подтвердил, что Навальный находится в коме.  
 

В авиакомпании S7, с самолета которой был госпитализирован Навальный, сообщили, что он ничего не ел и не пил во время рейса.

"Вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск - Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров - Алексея Навального. Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту - в Омске", - говорится в сообщении.

Как сообщает Интерфакс, директор кафе, в которо Навальный перед полетом пил чай, начал проверку.

"Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сказал бизнесмен.

Руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева сообщила, что Навальный за три дня в Томске был здоров, в четверг утром он также не жаловался на самочувствие.

По данным издания, врачи поставили предварительный диагноз Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком.

"Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)", - сказал собеседник агентства.

Напомним, самолет рейса Томск-Москва экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Он потерял сознание.

 

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Теги: врачи, отравление, Навальный, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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