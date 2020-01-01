В Германии рекордный суточный прирост COVID-19 с апреля

За день в стране выявили более 1,7 тысячи случаев заболевания. Более высокие отметки в Германии были только на пике эпидемии в апреле.

За прошедшие сутки в Германии выявили свыше 1,7 тысячи новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха в четверг, 20 августа.

Для страны это рекордно высокое суточное количество заболевших за несколько месяцев. Еще больше инфицированных за сутки выявляли только в апреле, когда пандемия COVID-19 была на пике.

Всего с начала пандемии коронавируса, в Германии зарегистрировали более 228,6 тысячи инфицированных COVID-19.

Отметим, что рост числа зараженных связывают с возвращением немцев из летних отпусков, которые те провели в соседних европейских странах. Также многие немцы игнорируют призывы реже встречаться с родственниками и не ходить на вечеринки, и из-за этого также растет число зараженных.

Эксперты полагают, что рост цифр может быть связан и с введением бесплатного тестирования.

Напомним, что в мире уже более 22,5 млн случаев коронавируса. Выздоровели уже 15,3 млн человек, а скончались - более 791 тысячи. Самый интенсивный прирост смертности сейчас наблюдается в Мексике.

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