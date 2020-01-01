В Афганистане талибы напали на блокпост: 14 погибших

Противостояние между боевиками и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов.

На северо-востоке Афганистана в провинции Тахар боевики движения Талибан напали на блокпост, в результате чего погибли 14 силовиков, еще шесть были ранены. Об этом сообщает Tolo News в четверг, 20 августа.

Отмечается, что среди погибших 13 спецназовцев и один полицейский.

Нападение произошло в среду ночью в районе Кваджа Бахауддин. Противостояние между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов.

В движении Талибан пока никак не прокомментировали случившееся.

На прошлой неделе талибы совершили нападение на блокпост в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Тогда погибли не менее шести полицейских, еще пять были ранены.

В Афганистане начали освобождение последней группы из 400 талибов

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