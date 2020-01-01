В Британии построили тупиковую дорогу за lb50 млн

Новенькую развязку построили для удобства грузового транспорта, который бы подъезжал напрямую к торговым складам. Однако участок дороги, построенный за 50 миллионов, пока представляет из себя тупик, так как сами съезды не сделаны.

В пригороде британского города Бристоля построили тупиковую дорогу, которую можно назвать одной из самых дорогих. Дорожный участок был запланирован, как новая развязка автомагистрали M49, которая будет вести к оптово-распределительному центру компаний Amazon, Tesco и DHL, пишет The Sun.

Строительство новой развязки началось три года назад. Работы должны были быть закончены в конце 2019 года. Однако до сих пор водители не могут воспользоваться предназначенной для них дорогой, поскольку ее так и не доделали.

Ситуацию назвали "полным провалом и позором".

Руководство компании Highways England, которая занималась финансированием и возведением объекта, уверило, что строительство завершено. А в том, что самих съездов к складам нет, виноват землевладелец.

После разразившегося скандала администрация графства уверила, что в ближайшее время все участки будут достроены.

Добавим, что на строительство развязки было потрачено около 50 миллионов фунтов стерлингов.

До этого мы сообщали, что Польша выделит €100 млн на дороги в Украине. Ремонтные работы должны начаться уже к концу недели. Освоение и инвестирование кредитных средств проконтролирует Кабмин.

Также напомним, что в Украине собрались построить тысячи км бетонных дорог. Сейчас в стране всего 1,4% бетонных дорог, а к 2040 году их долю планируют увеличить до 30%.



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