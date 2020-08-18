Власти Израиля обязали ответить на призывы забрать останки Нахмана из Умани

Хасиды давно требуют перевезти останки цадика рабби Нахмана из Украины в Израиль.

Верховный суд Израиля обязал правительство страны и Еврейское агентство ответить на петицию, которая требует объяснить, почему власти не работают над возвратом из Умани останков известного цадика рабби Нахмана, пишет jewishpress.com

Петицию подал адвокат Шарон Шельцер, который является последователем Брацлавского хасидизма.

Автор петиции также просит Верховный суд провести срочное слушание по этому вопросу, поскольку паломничество брацлавских хасидов в Умань остается под вопросом из-карантинные ограничения. Слушания, по мнению составителей документа, должно пройти как можно быстрее, чтобы перезахоронить цадика к празднованию Рош ха-Шана.

В петиции упоминаются случаи, когда Израиль возвращал на родину останки выдающихся личностей, а также попытки израильских властей вернуть раби Нахмана.

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