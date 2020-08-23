Кипр продавал паспорта коррупционерам, в том числе украинцам - Аль-Джазира

Телекомпания опубликовала список "сомнительных лиц", которым власти Кипра выдали гражданство.

Согласно расследованию международной телекомпании Аль-Джазира, власти Кипра продавали “золотые паспорта сомнительным лицам, предоставляющим серьезную угрозу безопасности ЕС“. В оглашенном списке есть и влиятельные украинцы. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на релиз Аль-Джазиры и сайт с опубликованными документами.

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“Следственное подразделение Аль-Джазиры получило доступ к паспортным данным множества лиц, купивших кипрский “золотой паспорт“. Оказалось, что среди приобретателей кипрского гражданства есть большое количество людей, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, в коррупции, находятся в международных санкционных списках и тому подобное“ - говорится в сообщении.

Согласно данным, в некоторых случаях Кипр продавал паспорта людям всего за несколько дней до их ареста или осуждения - отмечают журналисты

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По информации расследователей, в период с 2017 по 2019 год власти Кипра получили 2500 заявок на получение гражданства по инвестиционной схеме. Журналисты изучили документы и выяснили, что “многие лица нарушали правила ЕС“.

Как сообщается, в данный период паспорта были выданы 35 людям, “которым либо предъявлены уголовные обвинения, либо они осуждены, либо находятся под международными санкциями“. Еще 40 человек, купивших гражданство Кипра, занимали государственные посты в разных странах и могут быть причастны к коррупции.

Паспорта Кипра давали возможность “сомнительным лицам“ свободно жить и путешествовать по Европе - говорится в сообщении

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По данным расследователей, вероятнее всего ЕС будет призывать Кипр к отказу от “золотых паспортов“. Расследование прокомментировал евродепутат Свен Гиегольд, назвав ситуацию на Кипре “крайне тревожной“.

Европейский парламент очень ясно дал понять, что гражданство не продается. Гражданство не должно быть товаром. Такой паспортный режим представляет угрозу для безопасности Европы - подчеркнул он

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Важно: В списке покупателей "золотых паспортов" указаны Олег Бахматюк, Николай Злочевский, Вадим Шульман и другие. Также в документах указаны фамилии тысячи влиятельных россиян, а также 500 граждан Китая.

Ранее сообщалось о том, что Дерипаска купил гражданство Кипра.