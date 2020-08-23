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Клинику с Навальным круглосуточно охраняют немецкие полицейские

Комментариев: 1
У клиники находятся несколько автобусов с полицией.
Несколько стран ЕС уже предложили Навальному убежище
Несколько стран ЕС уже предложили Навальному убежище
Алексей Навальный

Госпиталь Charite в Берлине, в котором проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, круглосуточно охраняется немецкими полицейскими. Об этом сообщает МБХ медиа.

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Известно, что у медучреждения находятся несколько автобусов с полицейскими. Охрану обеспечивают десять полицейских, разделенных на группы по 2-5 человек. Они перемещаются по периметру здания.

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Напомним, ранее Алексея Навального доставили в Берлин самолетом Bombardier Challenger 604 из Омской больницы. На данный момент оппозиционер проходит диагностику у немецких медиков. После обследования врачи поставят диагноз и определят схему лечения. 

В Омске мужчине поставили предварительный диагноз “нарушение обмена веществ“. Причины болезни неизвестны. По данным Минздрава Омской области, в моче Навального обнаружены кофеин и алкоголь.

Сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены - говорится в сообщении МОЗ

Несколько европейских стран уже предложили Алексею Навальному убежище.

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Ранее сообщалось о том, что Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета. Политик возвращался из Томска в Москву. Политик находился в коме. Соратники Навального уверены - оппозиционера отравили.

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Теги: Алексей Навальный, Германия, лечение, охрана
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Комментариев (1)
Вася_с_Иваново    23.08.2020, 13:07
Оценка:  -22
Вася_с_Иваново
У клиники находятся несколько автобусов с полицией - Навальный из есть неуловимый Джо!
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