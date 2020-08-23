Клинику с Навальным круглосуточно охраняют немецкие полицейские

У клиники находятся несколько автобусов с полицией.

Несколько стран ЕС уже предложили Навальному убежище Алексей Навальный

Госпиталь Charite в Берлине, в котором проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, круглосуточно охраняется немецкими полицейскими. Об этом сообщает МБХ медиа.

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Известно, что у медучреждения находятся несколько автобусов с полицейскими. Охрану обеспечивают десять полицейских, разделенных на группы по 2-5 человек. Они перемещаются по периметру здания.

Немецкие полицейские охраняют клинику Charite,в которой сейчас получает лечение Алексей Навальный. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Pslg7rWsch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 23, 2020

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Напомним, ранее Алексея Навального доставили в Берлин самолетом Bombardier Challenger 604 из Омской больницы. На данный момент оппозиционер проходит диагностику у немецких медиков. После обследования врачи поставят диагноз и определят схему лечения.

В Омске мужчине поставили предварительный диагноз “нарушение обмена веществ“. Причины болезни неизвестны. По данным Минздрава Омской области, в моче Навального обнаружены кофеин и алкоголь.

Сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены - говорится в сообщении МОЗ

Несколько европейских стран уже предложили Алексею Навальному убежище.

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Ранее сообщалось о том, что Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета. Политик возвращался из Томска в Москву. Политик находился в коме. Соратники Навального уверены - оппозиционера отравили.