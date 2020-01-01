Умер старейший мужчина на земле, ему было 116 лет

Известно, что мужчина давно бросил пить, но был заядлым курильщиком.

Житель Южной Африки Фреди Блом, считавшийся старейшим мужчиной на земле, умер в возрасте 116 лет. Согласно документам, мужчина родился 8 мая 1904 года. При этом рекорд не подтвержден Книгой рекордов Гиннеса, сообщает BBC.

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В возрасте 14 лет Фреди потерял всю семью. Его близкие погибли при пандемии испанского гриппа в 1918 году. Известно, что мужчина всю жизнь проработал разнорабочим и ушел на пенсию в 80 лет. Фреди трудился и на ферме, и на стройке.

Мужчина пережил две мировые войны, пандемию и апартеид (апартеид - политика расовой сегрегации - ред.)

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Известно, что Фреди бросил пить алкоголь много лет назад, но продолжал курить до самой смерти. В частности, сообщается, что из-за запрета, связанного с коронавирусом, мужчина не смог приобрести табак на 116-й день рождения.

Свой секрет долголетия мужчина объяснял так.

Есть только одно - это человек над [Богом]. У него вся власть. У меня ничего нет. Я могу упасть в любое время, но Он держит меня, - сказал он

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О смерти старейшего мужчины сообщила его семья. Родственники Блома сообщили, что он умер своей смертью в Кейптауне. В связь смерти и коронавируса семья Фреди не верит.

За несколько дней г-н Блом превратился “из большого человека в маленького человека“ - рассказал один из родственников долгожителя

Ранее сообщалось о том, что число долгожителей в Японии достигло рекордного уровня.